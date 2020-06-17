В России начали клинические исследования вакцины от COVID-19

17 июня начались клинические исследования двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет испытываться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек, сообщили в Минздраве. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня.

После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней. Врачи будут контролировать состояние их здоровья и брать анализы крови — в том числе для оценки иммуногенности вакцины. По различным параметрам будут следить за формированием иммунного ответа. Врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев и в течение шести месяцев после выписки из стационара.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РБК, что вакцина будет использоваться для здоровых людей всех возрастов, однако конкретные рекомендации по ее применению будут вынесены позднее. «У нас пока нет данных, в каких случаях при заражении вырабатывается иммунитет к коронавирусу. Но если происходят случаи повторного заражения или неправильной постановки диагноза, конечно, вакцина поможет», — уточнил он.



По словам Тарасова, введение вакцины в массовое производство ожидается не раньше конца года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре.