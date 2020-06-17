Фигурантам «пензенского дела» запросили сроки

Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе, а Бояршинова — также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Как сообщает «Медиазона», Бояршинов полностью признал вину, а Филинков настаивает на своей невиновности. По его словам, сотрудники ФСБ били его током при задержании, пытаясь добиться признательных показаний. Бояршинов несколько месяцев провел в «пресс-хатах» СИЗО №6, где его несколько раз избивали.

16 июня обоим продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября.

Как напоминает «ОВД-Инфо», Виктор Филинков — программист, 23 января 2018 года его задержали по дороге в аэропорт Пулково. Как рассказал Филинков, сотрудники ФСБ сначала пытали его в автомобиле, а позже вывезли в лес. Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле гематомы и многочисленные следы ожогов от электрошокера.

Юлий Бояршинов — промышленный альпинист, его задержали 21 января 2018 года. Во время заключения в СИЗО Бояршинова пять месяцев удерживали в «пресс-хатах», где били и угрожали изнасилованием, а за отказ общаться с сотрудниками ФСБ без адвоката заставили приседать 1000 раз.

Уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть»* возбудили в октябре 2017 года. По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге собирались свергнуть власть.

10 февраля 2020 года суд в Пензе огласил приговор семерым обвиняемым, которые получили сроки от 6 до 18 лет колонии строгого и общего режима.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.

Фото: ТАСС