За нарушение карантина россиян оштрафовали почти на 1 млрд рублей

Исследование «Россия: принуждение к карантину» посвящено обзору случаев принуждения населения к исполнению карантина в период пандемии коронавируса с 1 апреля по 8 июня 2020 года. За это время в суды поступило 394 359 дел только по нарушению ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Общая сумма назначенных штрафов по разным карантинным статьям приближается к 1 млрд руб.

«Лидерами полицейского конвейера стали Татарстан — 55 603 дела и Краснодарский край — 23 058 дел. На другом полюсе находятся Чечня с 44 делами и Ненецкий автономный округ, где обнаружено только одно такое дело. Сопоставление количества дел и количества зараженных показывает, что противодействие эпидемии репрессивными мерами нерационально — эти показатели не коррелируют друг с другом», — отмечают авторы доклада.

По статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) за это время возбудили как минимум 22 уголовных дела.

Как отмечают правозащитники, карантинные статьи стали и удобной заменой или дополнением статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение законодательства о митингах) и поводом для задержаний и преследований активистов, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме властей. «Очевидно, что полицейские и судебные конвейеры по штампованию штрафов в условиях бедственной экономической ситуации, а также репрессивные практики в период сложной эпидемиологической ситуации никак не снижают риски распространения COVID-19, а наоборот — только усугубляют ситуацию, подвергая риску заражения еще большее количество людей, в том числе задерживаемых участников протестов. Мораторий на права человека, в том числе на свободу выражения мнений и нетерпимость к протестным акциям в любой форме — перманентный признак политического режима в России в любое время», — отмечает автор доклада, кандидат юридических наук Анна Бочило.

Сейчас единственное верное решение для властей — обнулить все штрафы, считают в «Апологии протеста».