Против Навального возбудили уголовное дело

Политика подозревают в клевете. Как пояснили в СК, в Сети был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию. А Навальный в своих аккаунтах в социальных сетях этот ролик, снабдил комментарием, содержащим «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

По ч. 2 ст. 128.1 УК , которую вменяют оппозиционеру, грозит наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или обязательными работами на срок до 240 часов.

2 июня Навальный в Twiiter прокомментировал ролик RT, посвященный голосованию по изменению Конституции, героями которого стали несколько человек. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

«Опять у Навального грядут обыски, изъятие компов и телефонов, независимая от русского языка лингвистическая экспертиза и справедливый процесс у мирового судьи. Пристегивайте ремни, лето будет жарким», — прокомментировал новое дело глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.