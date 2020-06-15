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#Медиа

«Возможности для убеждения исчерпаны»

15.06.2020

«У нас не остается другого выхода, как уйти», — заявили заместители главного редактора «Ведомостей» и исполняющий обязанности шеф-редактора сайта издания после назначения руководителем редакции Андрея Шмарова

15 июня совет директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая является издателем «Ведомостей», рекомендовал гендиректору Глебу Прозорову назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова. Сама редакция, у которой с новым руководителем ранее возник конфликт, рекомендовала назначить на пост главреда Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &». После решения совета директоров все пять заместителей главреда сообщили об увольнении.

«Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти. Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя», — говорится в их заявлении.

Журналисты отметили, что новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», «но именно его решающий голос привел к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам». «Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях», — заключили они.

Шмаров начал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Конфликт с журналистами начался после первой встречи с редакцией, где Шмаров сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». За последние месяцы из «Ведомостей» ушли около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым. 

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