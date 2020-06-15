15 июня совет директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая является издателем «Ведомостей», рекомендовал гендиректору Глебу Прозорову назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова. Сама редакция, у которой с новым руководителем ранее возник конфликт, рекомендовала назначить на пост главреда Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &». После решения совета директоров все пять заместителей главреда сообщили об увольнении.

«Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти. Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя», — говорится в их заявлении.

Журналисты отметили, что новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», «но именно его решающий голос привел к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам». «Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях», — заключили они.

Шмаров начал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Конфликт с журналистами начался после первой встречи с редакцией, где Шмаров сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». За последние месяцы из «Ведомостей» ушли около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.