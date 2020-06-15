Новая ядерная гонка России и США

В августе 2019 года истек договор США и России о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договориться о его продлении не удалось. Прогресс в переговорах о продлении Соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которое истекает в феврале 2021 года, также отсутствует.

В SIPRI отмечают, что общие запасы ядерного оружия в мире сокращаются, передает DW. Так, сейчас число ядерных боеголовок оценивается в 13 400 штук — почти на 500 меньше, чем годом ранее. В основном сокращение происходит за счет списания устаревшего вооружения Россией и США, на которых приходится 90% мирового ядерного арсенала. В то же время Москва и Вашингтон активно модернизируют свое ядерное оружие. «Обе страны отвели ядерному оружию новую или расширенную роль в своих военных планах и доктринах, что отражает значительный разворот от существовавшего после холодной войны тренда на постепенную маргинализацию ядерных вооружений», — говорится в докладе.

«Утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений», — предостерегает эксперт SIPRI Шеннон Кайл.