«Это просто Гоголь, «Мертвые души»

В The New Times пришло несколько писем от сотрудников библиотек, в которых они рассказывают, что их принуждают не только самим зарегистрироваться и проголосовать «за» поправки в Конституцию, но и «привести еще трех человек». Не выполнят приказа — не получат премии.



Вот выдержки из писем (авторы просили сохранить их анонимность, но их фамилии и телефоны редакции известны).

Письмо № 1

«Сотрудников библиотек всей Москвы (я работаю в одной из них) вечером 9 июня в 22:30 (был обзвон заведующих) принудили до утра 10.06 подать заявку на электронное голосование по поправкам. Пару дней назад просили зарегистрироваться на мос.ру, записаться на электронное голосование и «притянуть» еще троих человек для этого. На наше возмущение ответили, что это просто рекомендация. А сейчас уже пошли угрозы: если кто-то ослушается и не запишется на дистанционное голосование, то всей библиотеке урежут премии. Не знаю, на один квартал или навсегда. Премии — это большая половина зарплаты. Без премий работать бесполезно — это копейки. Сотруднице другой библиотеки, моей знакомой, сказали, что голосовать надо будет всем онлайн 25 числа. Скорее всего, подобные истории есть и в других организациях. Я планирую зарегистрироваться и потом пойти проголосовать 25 числа на избирательный участок /…. Но что делать, если верхнее начальство скажет прислать скриншот по голосованию, я пока не знаю. Районные библиотеки Москвы подчиняются ДКЦ — департаменту культурных центров ( правительства Москвы. — NT.) /…/ В ДКЦ есть списки сотрудников, записавшихся на дистанционное голосование, и они отслеживают, действительно ли записались все.

Письмо № 2

«Сначала письмо от заведующей библиотеки 8 июня в 14.30. «Необходимо сегодня до 17.00 зарегистрироваться на сайте мос.ру. для голосования на выборах в электронном варианте. И с собой привести еще 3 человек. По желанию ) (иезуитский смайл). Простите, это по поправкам в конституцию».

15.10, вопрос от библиотекаря: «Это обязательно?» Ответ от заведующей: «Нет. Это по желанию, но довести до сведения я должна». Зам. заведующей (начальник отдела): «Конечно, обязательно».

17.20 того же дня. Одна из библиотекарей: «Я и 3 человека и еще есть, кому нужно? Начальник отдела: «Мне отдай».

Это просто Гоголь, «Мёртвые души».

9 июня весь день тишина, и вдруг в 22.20 пересланное письмо от администрации ЦБС (Центральная библиотечная система. — NT.) : «Уважаемые заведующие, извините, что так поздно, но по просьбе начальника ЦБС довожу до вашего сведения, что ВСЕ сотрудники до завтрашнего утра должны быть зарегистрированы на онлайн голосование или получить открепительное. Просьба сообщить личным сообщением номер библиотеки и подтвердить регистрацию всех сотрудников».

10 июля. «Уважаемые заведующие, по поручению начальника ЦБС направлена информация, что все сотрудники москвичи зарегистрировались на электронное голосование, а все не москвичи прикрепились к УИК по месту работы через портал госуслуг».

Казалось, что все прошло и по ночам никто ни звонить, ни писать не будет, и от всех отстали. Не тут-то было.

11 июля: «До 13.00 необходимо подать списки на 3 человека от каждого сотрудника дополнительно… Дополнительно сообщить ФИО каждого зарегистрированного и номер открепительного». Занавес.

Письмо № 3

«Ситуация именно такая, насколько мне известно, во всех библиотеках, входящих в состав ЦБС. Требуют регистрацию, и требуют еще трех участников. Это какая-то новая вариация на тему «Мертвых душ» Гоголя.

Главное бодро и весело отрапортовать.;) Да, пугают финансовыми проблемами и осложнениями на работе тем, кто 3- х человек с собой не приведет. Да, это незаконно, но начальство плевало на закон… Скрин переписки из рабочего чата прилагаю. Прошу о конфиденциальности — мало ли что, никто не должен пострадать.При этом, насколько мне известно, в ЦБС Новомосковская (это «Новая Москва») 3 человек с собой не требуют.

В Департаменте культуры Москвы за библиотеки отвечает человек с гоголевской фамилией Кочерга, он бывший прокурор откуда-то из провинции, лучше специалиста по библиотечному делу в Москве нет. (Кочерга Михаил Валерьевич, начальник управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы. В 2005–2016 годах работал в прокуратуре Ставропольского края. — NT.). Поговаривают, что все исходит от этого Кочерги, но скорее всего он тоже — передаточная инстанция».



