ФСБ: от госструктуры ко «второму правительству»

ФСБ из государственной организации, которая должна обеспечивать безопасность общества, превратилась в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции «второго правительства» и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни России, говорится в выводах обширного доклада центра «Досье». На основе открытых источников, информации из баз данных, документов, материалов уголовных и гражданских дел и множества интервью авторы доклада утверждают, что влияние ФСБ на политическую и экономическую сферы вышло за пределы конституционных полномочий спецслужбы.

«Президент все больше полагается на информацию, получаемую от ФСБ. Сотрудники и представители спецслужбы, имеющие прямой доступ к президенту, зачастую используют это в личных коммерческих и аппаратных интересах», — говорится в докладе.

Кроме Владимира Путина на деятельность ФСБ существенно влияют члены его ближайшего окружения, такие как глава Совбеза Николай Патрушев, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и другие: «Они образуют группы личных сторонников внутри спецслужбы, которые действуют в их экономических интересах и предоставляют силовое и информационное обеспечение при решении их частных задач».

За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты, утверждается в докладе.

«Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны», — пишут авторы исследования.

По их словам, методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ. Сотрудники фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, прибегают к пыткам, участвуют в убийствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом.

Почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их «кланов» существенную прибыль.

В докладе отмечается, что ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает не только против оппозиционно настроенных граждан, но и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю.