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#Политика

Голоса москвичей покупают за 10 млрд рублей

11.06.2020

Среди москвичей, проголосовавших по изменению Конституции, разыграют сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Под видом масштабной программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения москвичей заманивают на голосование по поправкам в Конституцию. Такой вывод можно сделать из слов главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как сообщает «Интерфакс», на пресс-конференции чиновник сообщил, что до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд руб.

«Через проект «Активный гражданин» будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд руб., которые будут запущены в экономику города», — заявил Немерюк.

При этом он сообщил, что получить сертификаты смогут москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля: «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться».

Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время голосования проведут викторину, на которой разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов; машины и бытовую технику, а также деньги на благоустройство разыграют среди участников голосования в Бурятии; в Екатеринбурге параллельно с голосованием проведут сбор подписей в поддержку присвоения городу звания «Город трудовой доблести».

Кроме пряников чиновники приготовили и кнут — так, под угрозой увольнения московских учителей заставляют не только принять участие в онлайн-голосовании, но и одобрить поправки. 

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