Голоса москвичей покупают за 10 млрд рублей

Под видом масштабной программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения москвичей заманивают на голосование по поправкам в Конституцию. Такой вывод можно сделать из слов главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как сообщает «Интерфакс», на пресс-конференции чиновник сообщил, что до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд руб.

«Через проект «Активный гражданин» будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд руб., которые будут запущены в экономику города», — заявил Немерюк.

При этом он сообщил, что получить сертификаты смогут москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля: «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться».

Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время голосования проведут викторину, на которой разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов; машины и бытовую технику, а также деньги на благоустройство разыграют среди участников голосования в Бурятии; в Екатеринбурге параллельно с голосованием проведут сбор подписей в поддержку присвоения городу звания «Город трудовой доблести».

Кроме пряников чиновники приготовили и кнут — так, под угрозой увольнения московских учителей заставляют не только принять участие в онлайн-голосовании, но и одобрить поправки.