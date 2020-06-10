Памфилова: СМИ допустят к подсчету голосов, агитировать против не запрещено

Никаких ограничений тех функций СМИ, которые они ранее имели на традиционных выборах, не будет. СМИ имеют право присутствовать при подсчете голосов, вести фото и видеосъемку, все остается в силе, передает слова Памфиловой ИА «Закон».

По словам главы ЦИК, если законом не регулируется агитация, то это не значит, что ее в принципе нет: «Все разрешено, что не запрещено. У нас свобода слова и каждый имеет право выражать свою позицию. Посмотрите, весь интернет забит их агитацией против, но они плачут, что им не дают агитировать».

Ранее «Открытые медиа», проанализировав порядок голосования по поправкам в Конституцию, пришли к выводу, что журналисты не смогут наблюдать за непосредственным подсчетом голосов. Так, если в предыдущем варианте правил представители СМИ имели право наряду с наблюдателями визуально ознакомиться с рассортированными бюллетенями при их подсчете, то в новой редакции этой нормы уже нет: теперь участвовать при обработке бюллетеней смогут только наблюдатели. Журналисты при желании получат только копию протокола после подсчета, но не смогут ознакомиться с бюллетенями. При этом журналисты «вправе присутствовать в помещении для голосования <…> при подсчете голосов и установлении итогов голосования».

На отсутствие возможности агитировать против принятия поправок жаловались организаторы кампании «НЕТ!» и в движении «Голос». «Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы и связанные с ними средства массовой информации, используя административный ресурс, проводят массированную агитацию за одобрение поправок», — отмечали в «Голосе».