Михаила Ефремова отправили под домашний арест

На заседании Таганского суда Москвы Михаил Ефремов признал свою вину. Под домашним арестом он останется до 9 августа. О такой мере пресечения просило следствие и согласился сам обвиняемый.

По словам следователя, Ефремов нарушил подписку о невыезде после ДТП: «Ему избрали изначально подписку о невыезде, но, как выяснилось, он не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа».

Представитель прокуратуры заявила, что актер может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Вечером 8 июня Ефремов в Москве на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — утром 9 июня умер в больнице.

Артиста задержали на месте происшествия, но сначала отпустили под подписку о невыезде. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов был пьян. По данным источника ТАСС, в крови актера также обнаружили остаточные следы наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.