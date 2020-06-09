Илье Яшину грозит уголовное дело

В Москве прокуратура начала проверку в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Поводом стало использование служебной машины политика в качестве социального такси, что прокуратура расценила как нецелевую трату средств бюджета, сообщил сам Яшин.

«У нас проверка в муниципалитете, пахнет уголовным делом. Обвиняют, что я использую служебную машину как социальное такси. Ездил бы сам, как едросы, нет проблем. А так: нецелевая трата бюджета. Не сомневаюсь, это предвыборный привет из Кремля», — написал он в Twitter.

Политик отмечает, что возможно его хотят просто припугнуть и намекнуть, что на выборы в Госдуму ему лучше не идти.

Илья Яшин, ставший главой Красносельского районного совета Москвы, отказался от персонального автомобиля с водителем в 2017 году.

В ноябре 2019 года он впервые вошел в первую десятку оппозиционных политиков, показало исследование Московского Центра Карнеги и «Левада-центра». Набрал очки Яшин прежде всего за счет респондентов-москвичей.



