Москва возвращается к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых этапах снятия ограничительных мер с 9 июня. «В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий — и врачей, и горожан — нам удалось миновать катастрофы, и последовательно — день за днем — начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — сказал Собянин в обращении в горожанам.

9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологиях. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Также в городе заработают летние веранды ресторанов и кафе.

С 23 июня планируется открытие стационарных заведений общепита, отменяются ограничения на работу спортиндустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Также планируется снятие ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Без ограничений можно будет использовать лавочки, детские площадки и пр.