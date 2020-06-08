Кремль ждет от регионов явки

На прошлой неделе администрация президента провела как минимум два совещания с вице-губернаторами по внутренней политике по вопросу общероссийского голосования. Первый замруководителя АП Сергей Кириенко взял под личный контроль организацию голосования в сложных для местных властей регионах. Общая установка: чтобы явка не была меньше, чем на последних президентских выборах, ориентир — 65%.

Уровень явки — это важный имиджевый показатель для «референдума по одобрению Путина», который после голосования сможет идти на новый, пятый президентский срок, говорит источник «ОМ» в АП. Стоит задача показать, что большинство людей пришли на участки, несмотря на коронавирус, подчеркивает он.

На президентских выборах 2018 года впервые в истории России за действующего главу государства проголосовало больше половины от всего числа избирателей (а не только от пришедших): при явке 67,5% Владимира Путина поддержали 76,69%. Аналогичная задача поставлена в отношении предложенных Путиным поправок к Конституции.