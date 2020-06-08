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#Эпидемия

Мишустин задумался о возобновлении международного авиасообщения

08.06.2020

Глава правительства поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международных перелетов

Росавиация и Роспотребнадзор должны проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», — говорится в документе. 

Основные исполнители поручения — Росавиация и Роспотребнадзор, соисполнители — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Главы регионов до 15 июня подготовят свои планы открытия туристической отрасли.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 112 человек умерли, выздоровели 3 957 человек.

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