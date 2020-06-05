Мосгорсуд оставил Илью Азара под арестом

28 мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азара за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Сегодня Мосгорсуд снизил срок ареста на 5 суток. Из спецприемника Азар выйдет 7 июня, сообщает «Апология протеста».

Рассмотреть апелляцию на арест Мосгорсуд должен был раньше, но 1 июня отложил заседание для изучения жалобы.

Еще до ареста Азара за аналогичный пикет арестовали активиста Виктора Немытова, но его позже Мосгорсуд освободил от наказания.

Арест Азара неделе привел к волне протестных пикетов и массовым задержаниям. Защита журналиста настаивает, что одиночные пикеты не требуют от его участников уведомления о проведении акции, а COVID-19 не является основанием для ограничения свободы слова.