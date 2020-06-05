Россияне ждут массовых протестов

В мае независимая исследовательская группа под руководством социолога Сергея Белановского провела опрос, посвященный изучению политических настроений в российском обществе. Белановский был одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов.

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения, пишет социолог в своем докладе. Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 г. и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен пандемией коронавируса, отмечает он.

«Хотя власти не были виноваты в возникновении пандемии, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Преобладающими эмоциями у людей стали раздражение, тревога и гнев», — говорится в исследовании.

При этом Белановский отмечает, что госпропаганда перестала действовать на россиян — во всех сегментах общества она вызывает все большее неприятие, а президент Владимир Путин стал у респондентов основным объектом негативных высказываний. Ему вменяют то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

Исследование показало — значительная часть респондентов считает, что сложившаяся в стране ситуация может привести к серьезным социально-политическим потрясениям. «Под этим люди понимают массовые протесты, которые могут сопровождаться жертвами как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников силовых структур. Аргументами в пользу такого сценария опрошенные называют озлобление населения, которого не было в 1991 г., и цинизм власти. Вместе с тем, часть респондентов считает, что протесты будут относительно мирными», — говорится в докладе.

В связи с разочарованием в построенной Путиным «вертикали власти» все большее число респондентов склоняется к необходимости перехода к парламентской форме демократии или, как минимум, к открытому и гласному обсуждению всех принимаемых решений, отмечает Белановский.

Исследователь также обращает внимание на то, что люди обычно аполитичные сейчас политизируются и в силу своей массовости смогут определять идеологическую обстановку в стране. Если в 2014-2018 годах под влиянием пропаганды в их сознании возобладала идеология «Крымнаш», теперь идеологический маятник качнулся в противоположную сторону, а именно в сторону демократической идеологии. Демократическая оппозиция, ранее бывшая маргинальным сегментом, может получить массовую поддержку со стороны бывших «аполитичных», пишет Белановский.

Идейные сторонники Путина сейчас уходят от него, критикуя президента за его слабость и недееспособность, уверяет исследователь: «Ныне сегмент сторонников Путина состоит из нескольких практически не связанных друг с другом субсегментов, лишенных общей идеологии. В случае возникновения массовых протестов эти люди не встанут на поддержку Путина».