Роспотребнадзор на службе ЦИК

Об этом заявил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, основываясь на переписке глав ЦИК и Роспотребнадзора Эллы Памфиловой и Анны Поповой.

«То есть вот эти рекомендации — о выпроваживании для дезинфекции каждый час на 10 минут всех из помещения для голосования и оставлении бюллетеней, урн и всей документации без присмотра под ответственность председателя — это изобретение ЦИК. Голосование в армейских палатках, проверка паспорта с двух метров, провоцирование комиссии нарушать закон при выдаче бюллетеней на «надомном» голосовании — это тоже ЦИК. И много чего еще», — пишет Мельконьянц.

ЦИК либо совершенно не понимает, как устроено голосование на участках, либо сознательно под предлогом эпидемиологических требований создает условия для снижения открытости процедур голосования и облегчения фальсификаций, заключает он.

Ранее сегодня стало известно, что от процедуры непосредственного подсчета голосов 1 июля отстранят журналистов.

Эксперты «Голоса» также изучили, каким международным стандартам должно отвечать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Выводы они представили в своем докладе.