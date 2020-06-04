Уровень безработицы в России грозит составить 8–10%

По статистике Росстата, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле, это максимум с 2016 года. Такой уровень соответствует 4,3 млн безработных россиян. По данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек. Основатель сервиса Superjob Алексей Захаров реальную безработицу оценил в 10 млн человек. Как пишет РБК, экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса.

Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Тогда безработица вырастет до 8–8,3% в 2021 году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты сократятся на 4,5–4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2–2,5% только в 2023 году.

При пессимистичном сценарии, который предполагает, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года, безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5–10,7%, причем острота проблемы сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9–9,5%. Реальные зарплаты упадут на 9–9,3% в 2020 году и на 1,7–2% в 2021 году, рост на 2–2,5% ожидается в 2023 году.