Более 200 депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

«Мы, муниципальные и региональные депутаты — люди, которые представляют миллионы избирателей. Мы знаем, что большинство россиян выступает против обнуления сроков Путина, и призываем их не молчать», — пишет Галямина.

Число подписавшихся депутатов постоянно растёт с момента публикации. Уже перевалили за 200 человек. Горжусь коллегами! https://t.co/jNoBDoWyMR — Юлия Галямина (@galiamina) June 3, 2020

Публикуем обращение полностью.

«Уважаемые граждане России!

Мы, депутаты региональных и муниципальных собраний, избранные в трудной политической борьбе для того, чтобы представлять ваши интересы, обращаемся к вам в момент атаки на конституционные основы российского государства.

Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни.

Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи — обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота.

Главная (и по существу единственная) идея этого изменения — сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни — бесправия, лжи и несправедливости государства — спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему.

Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти — тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом.

Путин надеется, что общество поддержит его властные устремления. Он хочет получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому обществу общероссийского голосования.

Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека.

Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас — не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны.

От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку большинства граждан России.

Россия будет свободной».

Голосование по Конституции назначено на 1 июля. Одна из поправок обнуляет президентские сроки Владимира Путина, что позволит вновь избираться на пост главы государства.