Большинство желающих голосовать по поправкам в Конституцию выступают за изменения

Исследование социологов, проведенное в мае, еще до официального объявления даты голосования, показало, что если бы плебисцит состоялся в ближайшие месяцы, то в нем приняли бы участие 66% опрошенных. Не хотят голосовать или сомневаются 33% респондентов.

За поправки в Конституцию высказываются 44% из всех участников исследования, а 32% — против. При этом доля выступающих за изменения среди тех, кто собирается на участки, составляет 55%. Голосовать против будут 25% респондентов. Из тех, кто голосовать не намерен или сомневается, 58% выступают против поправок.

Накануне президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Среди множества изменений, которые предлагается принять одним пакетом, находится и поправка, позволяющая Путину участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.