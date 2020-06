Александр Цыпкин: Велкам ту Америка

Читаю я маскосрач и изумляюсь недалекости ряда сограждан. Вы вот серьезно думаете, что это все про космос!? Вы действительно считаете, что имеет значение сравнение наших ракет и илоновских?! Are you kidding me?? Господи, на дворе 21 век! Очнитесь. Маск может вообще больше не посылать никуда ни одной ракеты, тем более, положа руку, на сердце, вы же понимаете, что Марс нахрен никому не нужен и на жизнь на Земле, вашу и мою жизнь, начнет влиять лет через 200.

Случилась гораздо более значительная революция, и ее автор как раз Илонушка и США. Весь мир увидел, что есть страна, в которой обычный чувак может захотеть создать компанию по запуску людей в космос, и сделает это! Это же сигнал сотням тысяч гениев по всему миру: велкам ту Америка. Это сигнал тысячам инвесторов, которые управляют миллиардами долларов: велкам ту Америка. Если бы такую ракету запустило NASA, можно и правда было хихикать, а чего мол такого, потому что и правда, не то чтобы космическое достижение. Те же яйца, только в профиль и дешевле.

Но этот полет — это победа в совершенно иной войне. Войне за мозги и войне за деньги. Два главных ресурса в мире. Сегодняшняя ракета — это завтрашние американские лекарства от рака, нанороботы, новые виды транспорта и т.д. Еще раз. Это не про космос.

Уймитесь. Если мы проиграем гонку за космос, ничего не произойдет, если проиграем гонку за таланты и инвестиции — отстанем навсегда.

