Трамп объявил себя президентом закона и порядка

#Мир/США
01.06.2020
И ввел комендантский час в столице США c семи вечера, где конная национальная гвардия и полицейские вытеснили демонстрантов с Пенсильвании Авенью, где находится офис президента США. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против мирной демонстрации. Национальная гвардия вышла на улицы в двадцати штатах США. Трамп заявил, что он мобилизует военных для прекращения "беспорядков и беззакония" и пригрозил властям штатов, что если те не возьмут ситуацию под контроль, то он это сделает за них. Комментатор CNN назвал действия президента США "диктаторскими". Конституция США не дает федеральной власти право вводить войска на территории штатов. Трамп применил указ 1807 года —Insurrection Act { Акт о восстании),— который позволяет президенту США использовать войска для подавления беспорядков и мятежей. Этот указ был использован в 1992 году во время беспорядков в Лос Анджелесе. Губернатор — демократ штата Нью-Йорк Куомо дал понять, что не позволит ввести войска на территорию штата. "Спасибо (господин президент), но нет, спасибо",— сказал он. Он так же сказал, что большинство протестов носят совершенно мирный характер. Новость обновляется.