Голосуем 1 июля

1 июля это идеальный день для голосования по поправкам к Конституции, если Роспотребнадзор «даст добро», заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с рабочей группой по конституционным поправкам. Президент России Владимир Путин счел этот вариант безупречным.

«С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — отметил президент, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к 1 июля ситуация с коронавирусом будет оптимальной для голосования: «Хотела бы отметить, что дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели — еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем (а оснований в этом сомневаться нет), достичь оптимальных показателей на это число».

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — завершил Путин заседание.

При этом Памфилова предложила провести голосование в течение недели: «Мы предлагаем провести голосование не только в тот день в дату, но и в течение шести дней до этого основного дня. В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно в течение семи дней, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю заражение во время голосования».

Голосования по почте не будет, а 1 июля в этом году станет выходным днем.

Планировалось, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, но было перенесено из-за распространения коронавируса. Среди множества изменений в Основной закон, которые предлагается принять одним пакетом, находится и поправка, позволяющая Путину участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.

