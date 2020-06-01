Уровень протестной активности приблизился к показателям времен пенсионной реформы

27% респондентов считают, что протестные демонстрации могут начаться уже в настоящее время. Столь высокая протестная активность последний раз фиксировалась осенью 2018 года после утверждения пенсионной реформы, пишут «Открытые медиа», изучившие результаты исследования «Левада-центра».

Участвовать в протестах чаще других готовы люди от 18 до 24 лет (40%) и от 40 до 54 лет (35%). Готовы выйти на улицу с экономическими требованиями 37% россиян, которым «едва хватает на еду».

Отмечается, что в Москве вероятность проведения массовых акций, связанных с уровнем жизни, видят 32% опрошенных, но готовы в них участвовать лишь 26%. А в сельской местности на протесты готовы выйти 33% респондентов, но в возможность таких акций верят лишь 25%.

«Все считают, что выход на улицу в столице возможен, это вполне обоснованное мнение, но сами не готовы участвовать. Во-первых, более жесткий карантин, во-вторых, полицейские меры — не только поддержание режима самоизоляции, но и репрессии, когда эпидемию используют как повод для преследования оппозиции», — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков, отмечая, что в селах акции протеста зачастую некому организовывать. Социолог считает, что готовность населения к массовым протестам носит пока что декларативный характер.

В феврале 2020 года принять участие в акциях протеста готовы были 24% респондентов. Минимальное число недовольных уровнем жизни (8%) за последние 10 лет было после аннексии Крыма в 2014 году. В ноябре 2018 года, после пенсионной реформы, участвовать в акциях протеста были готовы 30% россиян.

Когда респондентов спросили о том, на какие категории населения должны быть направлены меры господдержки, в основном опрошенные выбирали ответы «семьи с детьми» (61%), «пенсионеры» (52%) и «малоимущие» (48%). О необходимости оказать материальную помощь всему населению говорят лишь 12% опрошенных. По словам Гудкова, люди очень слабо верят в реальность такой помощи.

В другом опросе «Левада-центра» лишь 25% россиян назвали президента России Владимира Путина среди политиков, которым они доверяют. Год назад его фамилия звучала в ответах 40% опрошенных.

Рейтинг второго по уровню доверия политика — министра обороны Сергея Шойгу — составляет 14%, а премьер-министра Михаила Мишустина — 11%. Уровень доверия к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, мэру Москвы Сергею Собянину и оппозиционеру Алексею Навальному сравнялся — у каждого по 4 п.п.