Ольга Романова о Сергее Мохнаткине

Сергей Мохнаткин умер. Есть очень точные слова, не нами сказанные. После первой своей отсидки его позвали на «Дождь». Он трудно сидел, его долго не выпускали после помилования, а потом так и не отдали его кошку, она осталась в зоне недалеко от Торжка. Вышел он сгорбленным старичком, и вот на следующий день его первое интервью. В студии Парфенов и Познер. И тут заходит Сергей. Начинает говорить. Через некоторое время Познер с Парфеновым переглядываются и вдруг кто-то из них говорит: Сэр. Сэр Мохнаткин, позвольте задать вам еще один вопрос.... Вот да, он был такой. Часто невыносимый, уперто принципиальный. Он поссорился со многими своими искренними защитниками, он сел снова, и там, под Архангельском, его фактически убили. Он очень мучился после отсидки, его сводила с ума боль в спине. Мученик своих принципов. Он служил им и Прекрасной Даме, которую всю жизнь искал, но и неподходящих все равно считал прекрасными. У него были настоящие друзья и Она, Прекрасная Дама. Несовременный, несвоевременный человек, чьи принципы были тверже его позвоночника.

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