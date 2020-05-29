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Ольга Романова о Сергее Мохнаткине

29.05.2020

Несовременный, несвоевременный человек, чьи принципы были тверже его позвоночника

Сергей Мохнаткин умер. Есть очень точные слова, не нами сказанные. После первой своей отсидки его позвали на «Дождь». Он трудно сидел, его долго не выпускали после помилования, а потом так и не отдали его кошку, она осталась в зоне недалеко от Торжка. Вышел он сгорбленным старичком, и вот на следующий день его первое интервью. В студии Парфенов и Познер. И тут заходит Сергей. Начинает говорить. Через некоторое время Познер с Парфеновым переглядываются и вдруг кто-то из них говорит: Сэр. Сэр Мохнаткин, позвольте задать вам еще один вопрос.... Вот да, он был такой. Часто невыносимый, уперто принципиальный. Он поссорился со многими своими искренними защитниками, он сел снова, и там, под Архангельском, его фактически убили. Он очень мучился после отсидки, его сводила с ума боль в спине. Мученик своих принципов. Он служил им и Прекрасной Даме, которую всю жизнь искал, но и неподходящих все равно считал прекрасными. У него были настоящие друзья и Она, Прекрасная Дама. Несовременный, несвоевременный человек, чьи принципы были тверже его позвоночника.

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