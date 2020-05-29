Сергей Медведев памяти Сергея Мохнаткина

Он один сделал то, на что никто из нас не решается: проходя мимо митинга, вступился за женщину, которую избивали менты, 31 декабря 2009 года, на Триумфальной. И продолжал выступать против беспредела всюду, куда система его швыряла: в СИЗО, колониях, судах. Его все сильнее били и ломали — не сломили характер, но сломали позвоночник.

«Несколько сотрудников попинали хорошенько на полу, а один здоровый (килограммов сто) коленом рухнул на спину, на поясницу — я сразу почувствовал перелом. Боль сильная. Лучше все-таки руки ломать или ноги, чем позвоночник. Даже мечтал сознание потерять, пока он этим коленом на моем уже переломанном позвоночнике стоял».

Со сломанным позвоночником его отправили в СИЗО: «Меня закинули, как мешок с костями, в автозак, перевезли в СИЗО. Там отказались оказывать медицинскую помощь, вызывать скорую. Я кричал: «Сделайте рентген, чтобы не было — симулянт или не симулянт». Его сделали много позже. Попытались, в том числе судмедэксперт, скрыть дату перелома и обстоятельства». И продолжали, переломанного, избивать дальше, уже в ИК-21 под Плесецком.

После освобождения, находясь под следствием по новому делу, он продолжал заниматься правозащитой, возглавлял Тверское отделение движения «За права человека». На позвоночнике была сделана операция, но ситуация ухудшалась. В конце 2019-го у него отказали ноги. «Он лежит на одном боку. Перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что страшные боли. Даже обезболивающие не помогают», — рассказывала его гражданская жена. Появились пролежни. Его перебрасывали из больницы в больницу, из Твери в Конаково, от него отказался Склиф. Медленная, мучительная смерть. Просто проходил мимо. Просто вступился за женщину — когда мы все жмемся по стенам, снимаем на мобильник и скандируем «позор». Как же нас всех запугали. Ему сломали спину, а нам — волю.

Очень тяжело все это сейчас вспоминать и писать, сжимаются кулаки и стоит ком у горла. Из таких людей, как Юрий Дмитриев и Сергей Мохнаткин, и состоит настоящая, коренная Россия. Которую почему-то не забили в ХХ веке, а сейчас добивают, доламывают ментовским сапогом.

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