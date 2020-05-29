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Сергей Медведев памяти Сергея Мохнаткина

29.05.2020

Умер Сергей Мохнаткин, настоящий человек. Не политик, не оппозиционер, не диссидент, просто гражданин России, живший по совести

Он один сделал то, на что никто из нас не решается: проходя мимо митинга, вступился за женщину, которую избивали менты, 31 декабря 2009 года, на Триумфальной. И продолжал выступать против беспредела всюду, куда система его швыряла: в СИЗО, колониях, судах. Его все сильнее били и ломали — не сломили характер, но сломали позвоночник.

«Несколько сотрудников попинали хорошенько на полу, а один здоровый (килограммов сто) коленом рухнул на спину, на поясницу — я сразу почувствовал перелом. Боль сильная. Лучше все-таки руки ломать или ноги, чем позвоночник. Даже мечтал сознание потерять, пока он этим коленом на моем уже переломанном позвоночнике стоял».

Со сломанным позвоночником его отправили в СИЗО: «Меня закинули, как мешок с костями, в автозак, перевезли в СИЗО. Там отказались оказывать медицинскую помощь, вызывать скорую. Я кричал: «Сделайте рентген, чтобы не было — симулянт или не симулянт». Его сделали много позже. Попытались, в том числе судмедэксперт, скрыть дату перелома и обстоятельства». И продолжали, переломанного, избивать дальше, уже в ИК-21 под Плесецком.

После освобождения, находясь под следствием по новому делу, он продолжал заниматься правозащитой, возглавлял Тверское отделение движения «За права человека». На позвоночнике была сделана операция, но ситуация ухудшалась. В конце 2019-го у него отказали ноги. «Он лежит на одном боку. Перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что страшные боли. Даже обезболивающие не помогают», — рассказывала его гражданская жена. Появились пролежни. Его перебрасывали из больницы в больницу, из Твери в Конаково, от него отказался Склиф. Медленная, мучительная смерть. Просто проходил мимо. Просто вступился за женщину — когда мы все жмемся по стенам, снимаем на мобильник и скандируем «позор». Как же нас всех запугали. Ему сломали спину, а нам — волю.

Очень тяжело все это сейчас вспоминать и писать, сжимаются кулаки и стоит ком у горла. Из таких людей, как Юрий Дмитриев и Сергей Мохнаткин, и состоит настоящая, коренная Россия. Которую почему-то не забили в ХХ веке, а сейчас добивают, доламывают ментовским сапогом.

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