Аббас Галлямов об оценке конституционных поправок Венецианской комиссией

Результаты рассмотрения кремлевских конституционных поправок Венецианской комиссией могут оказать серьезное влияние на желание граждан за эти поправки голосовать. Для режима мнение Совета Европы, конечно, не указ, и можно не сомневаться, что он обрушит сейчас на европейцев очередную волну негатива. Вопрос в том, как прореагируют на это жители страны.

Агрессивный внешнеполитический курс в глазах россиян себя основательно дискредитировал. На критику Европы и Америки граждане все чаще реагируют в соответствии с логикой героини Ахеджаковой из «Служебного романа», которая в ответ на фразу директора Калугиной о том, что сапоги «слишком вызывающие», решает: «Значит хорошие, надо брать».

Доминирующей в стране сейчас становится логика «враг моего врага — мой друг». Режим все больше воспринимается людьми именно в качестве врага. В своем позавчерашнем интервью Дмитриев и Никольская как раз рассказывали о зафиксированном в их исследованиях резком росте агрессии в отношении властей.

В этих условиях все те, с кем враждует режим, автоматически начинают восприниматься людьми в качестве друзей. Прошлым летом «Левада-центр» показал, как это происходит. Сначала он зафиксировал отношение россиян к Евросоюзу в мае, затем проделал это в сентябре. Во время первого опроса о своем позитивном отношении к ЕС заявили 37 процентов респондентов, во время второго — уже 50. Число тех, кто воспринимает Европу негативно, упало за три месяца с 44 процентов до 34-х. То есть прошлым летом баланс в отношении к европейцам сменился с негативного на позитивный. Данных за этот год я не встречал, однако нет никаких сомнений, что тренд продолжился. Аналогичное улучшение отношения социологи фиксировали и в отношении Америки, и в отношении Украины, так что это не разовое колебание, а именно долгосрочная тенденция.

В общем, мнение Совета Европы может оказать на настроения россиян самое серьезное влияние. Большую роль здесь сыграет технологическая составляющая. Лучше всего будет, если Венецианская комиссия не будет зацикливаться на критике поправки о том, что «семья — это брак мужчины и женщины» и прочей малосодержательной чепухи, которую Кремль, собственно, и внес для того, чтобы замаскировать the real thing. Идеальным был бы именно вывод о том, что все эти поправки есть вещи малозначимые и, следовательно, у властей нет никаких оснований утверждать, что их внесение может служить поводом для путинского обнуления.

Если ЕС начнет протестовать сейчас против ограничений прав меньшинств, он лишь даст российскому режиму повод вновь напустить в тему пропагандистского тумана. Европейцы, дескать, опять покушаются на наши традиционные семейные ценности и пытаются подкосить отечественные нравственные устои. Не надо давать Кремлю возможность уходить от сути вопроса. Бить надо в самое слабое место — в «поправку Терешковой». Запланированное властями всенародное голосование должно превратиться в референдум по вопросу о следующих путинских сроках, а не о семейных ценностях или о том, нужно ли прописывать в Конституции Бога.

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