Финские ученые: собаки могут определять COVID-19 по запаху

Собаки могут определять больного COVID-19 человека по запаху мочи — точность такого способа диагностики почти такая же, как и при обычном тестировании, заявляют в Университете Хельсинки.

Как пишет Deutsche Welle, финнам удалось обучить медицинских собак, которые используются при постановке некоторых диагнозов, определять COVID-19 всего за несколько недель.

«Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний, — отмечает Анна Хельм-Брекман из Университета Хельсинки. — Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах».

Подобную работу по тренировке собак проводят ученые в Великобритании и Франции, а финские специалисты уже перешли в фазу исследования, когда выявление коронавируса будет проводиться на большом числе случаев. Если и она завершится успешно, будет обсуждаться возможность работы собак с пациентами. Натренированные животные могли бы помочь, например, в аэропортах для быстрого выявления больных пассажиров.

Ученые все еще не установили, что именно помогает собакам обнаружить COVID-19. Однако свой специфический маркер есть у многих болезней, например, натренированные собаки рак груди определяют с точностью 93%, а рак легких — с точностью 97%.