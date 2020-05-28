Владимир Гельман: Как избавиться от негативной информации

Все автократы сталкиваются с проблемой заведомой недостоверности информации, которую им предоставляют лояльные подчиненные. Многие автократы пытаются найти решение с помощью параллельных источников (конкуренция агентов - способ уменьшить риски принципал-агентских отношений). Справки КГБ о гуляющих в советском обществе слухах, анализ писем читателей в ГДРовские газеты, изучение комментов в китайских соцсетях, да и те же пресловутые опросы ФСО призваны предоставлять руководству эксклюзивные сведения, необходимые для выработки политических решений (даже если эти эксклюзивные сведения также заведомо недостоверны, теоретически есть не очень большой шанс на то, что готовящие решение "визири" смогут сопоставить между собой разные источники и выработать осмысленные рекомендации). Однако российские власти, похоже, идут по другому пути - они оказываются заинтересованы в том, чтобы не получать даже недостоверной информации, если она содержит негативные сведения. Изменение правил, по которым ведется учет заболевших корона-вирусом - как раз пример такого рода. Исключение из учета тех, кто заразился, но не жалуется медикам - удобный способ продемонстрировать позитив в ходе пандемии.

Отмечу, что стремление избавиться от негативной информации вызвано неспособностью ее полностью засекретить. В современном мире разоблачить недостоверность официальных сведений оказывается под силу специалистам, вооруженным техниками работы с данными, да и полностью утаить шило в мешке - в целом непосильная задача для чиновников. Поэтому стратегическим подходом, помимо противодействия распространению негативной информации, становится заведомое пренебрежение негативными сведениями. Нетрудно догадаться, что при таком подходе любые рекомендации "визирей" станут еще менее осмысленными (как я писал ранее по иному поводу, "визири" становятся "евнухами"). Впрочем, российские власти, похоже, этот аспект уже не беспокоит...

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