Лев Шлосберг: Кому нужен парад Победы?

Владимир Путин решил провести юбилейный парад Победы 24 июня, в 75-ю годовщину исторического парада Победы на Красной площади.

Что такое был парад Победы 75 лет назад? Это был парад людей, которые лично победили фашизм, лично воевали, лично проливали кровь. Они чудом выжили. Из 100 солдат, ушедших на фронт в 1941 году, до Дня Победы дошло два человека, и это были чудом выжившие.

Парад Победы мог состояться в любой день, как и сам День Победы мог состояться в любой день, и это был день величайшего счастья, величайшей радости и величайшей скорби для всего народа.

75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью, потому что сейчас в нашей стране и во всем мире идёт эпидемия, которая может коснуться каждого человека и для каждого человека совершенно непредсказуемо, совершенно случайно стать смертельной.

Сколько людей в нашей стране поняли бы отложение этого парада на любой срок, хоть на год? Я уверен, что почти все. Сколько людей в нашей стране требуют проведения этого парада именно 24 июня, сейчас, на пике эпидемии, ровно в 75-ю годовщину исторического парада? Я уверен, что практически никто.

Тогда кому нужен этот парад? Этот парад нужен одному человеку — Владимиру Путину. Это был день его запланированного всемирного торжества. Он не воевал. К войне прикоснулись его родители и многие другие родные. Мы все — дети, внуки, правнуки, племянники фронтовиков.

Тот, кто принял решение о проведении парада, будет непосредственно рисковать жизнью молодых людей, никого из которых война не коснулась лично, но каждый из которых может погибнуть, если он заразится во время парада.

Какой главный урок вынес весь мир из Великой Отечественной войны и Второй мировой войны? Главный урок заключается в исключительной ценности одной человеческой жизни, каждой человеческой жизни. Смерть каждого человека на войне — это огромная, космическая трагедия для его родных и близких. Ни у кого, в том числе у Путина, и даже в первую очередь у Путина, нет никакого морального права рисковать жизнями тех, кто сейчас жив.

Этот парад — не дань Великой Победе. Это парад политического торжества человека, которому не хватает военных парадов для подтверждения своего политического величия. Этот парад — шаг к дальнейшим всероссийским голосованиям по его пожизненному правлению. Это не просто противоречит, это несовместимо с ценностями человечества, с пониманием важности каждой личной человеческой судьбы, каждой человеческой жизни.

Это не будет тот парад, о котором мечтает Путин. Он не состоится таким, каким он хочет его видеть. Его не примет общество, его не примут люди.

Тот момент, когда политик говорит вам или показывает вам, что он готов жертвовать человеческими жизнями, означает одну простую и важную вещь: этот политик не соответствует занимаемой должности и не может её занимать.

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