Действия Трампа, Болсонару и Путина привели к самым страшным вспышкам коронавируса в мире

Эксперты считают, что не случайно именно в США, Бразилии и России так много людей заразились коронавирусом, и предупреждают — президенты Дональд Трамп, Жаир Болсонару и Владимир Путин продолжают проявлять неосторожное отношение к пандемии, что может привести к еще большему числу случаев заболевания и смертей.

«Научное отрицание и игнорирование эпидемиологических данных на ранних этапах, безусловно, является одной из причин, по которой в этих трех странах наблюдается столь поразительно большая эпидемия», — говорит эпидемиолог и экономист в области здравоохранения при Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Чана Эрик Фейгл-Динг.

По его словам, спрятать голову в песок перед эпидемией — самый верный способ увеличить число инфицированных и смертей.

Директор Института национального и глобального медицинского права им. О’Нила при Юридическом центре Университета Джорджтауна Лоуренс Гостин отмечает, что Трамп, Болсонару и Путин «приуменьшали серьезность» COVID-19 и ждали слишком долго, вместо того чтобы действовать.

«Несомненно, реакция лидеров имеет решающее значение в уменьшении вспышки инфекционных заболеваний. Тот факт, что эти три лидера являются националистами, отказывались от мнения ученых и игнорировали рекомендации экспертов, сыграл важную роль в выходе COVID-19 из-под контроля в их странах. Теперь они слишком рано настаивают на снятии ограничений», — говорит Гостин.

Business Insider отмечает, что Трамп неоднократно выступал против экспертов и представленных доказательств, принимая решения по борьбе с пандемией, а также продвигал гидроксихлорохин, безопасность и эффективность которого для лечения или профилактики COVID-19 не была доказана. Он даже предлагал лечить людей дезинфицирующими средствами, что вызвало шквал критики со стороны медучреждений и производителей.

В Бразилии президент Жаир Болсонару выступал против карантинных ограничений и сравнивал коронавирус с гриппом. Когда журналисты недавно спросили его о росте числа погибших, он ответил: «И что?».

В России, где зарегистрировано более 370 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 3900 летальных исходов, «Путина практически не существовало как лидера» в первые дни вспышки, пишет BI.

Кремль утверждал, что все под контролем. Но со временем проблему стало нельзя отрицать, поскольку заразились и высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кремль продолжает сталкиваться с обвинениями в занижении числа случаев инфицирования и смертей от COVID-19. Однако Путин заявил, что распространение коронавируса уже достигло своего пика, и распорядился провести ежегодный парад Победы.

По словам Гостина, «в целом лидеры стоили жизни десяткам тысяч людей в своих странах».