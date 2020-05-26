Алексей Макаркин о дате голосования

Раньше может быть опасно по эпидемиологическим соображениям. Во Франции второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня, но она раньше, чем Россия, вошла в пандемию (первый тур прошел 15 марта уже в условиях пандемии), соответственно, раньше и выходит. Позже будет сложнее с политической точки зрения — станет уходить актуальность, во второй половине июля – августе люди разъедутся по дачам. А осень может быть сложной в условиях экономического спада, утраты надежд на лучшее (сейчас многие бизнесы еще надеются открыться, но не у всех это получится) и возможного роста протестных настроений.

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