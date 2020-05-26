Александр Пожалов: Малые партии и YouTube

Порадовала новость от Минюста: еще одна новая партия, «Прямые демократы», внезапно (!) быстро прошла регистрационные процедуры и тоже сможет участвовать в сентябрьских выборах.

Мне стало интересно, как новые партии, вытесненные из медиа-повестки и СМИ сперва новой Конституцией, а потом коронакризисом, будут пытаться рассказать о себе будущему избирателю?

Может быть, у «БесогонТВ» консерватора Михалкова или «Дневника депутата» коммуниста Бондаренко, не говоря уже о канале Навального, появился мощный конкурент на YouTube?

К сожалению, нет. Возможно, к выборам в Госдуму дела у новых партий и пойдут поживее. Но пока явно, что в заксобрания в сентябре их заведет отнюдь не YouTube, а...



У «Новых людей», «Партии прямой демократии», «За Правду!» и «Зеленой альтернативы» осталось всего несколько месяцев, чтобы собрать подписи для регистрации в заксобрания, заручиться поддержкой избирателей на выборах, одержать первые победы и получить льготу для выдвижения в Госдуму.

Казалось бы, новички должны сейчас направить все усилия на свою популяризацию, активно используя для этого Интернет. Ведь у парламентских старожилов есть и узнаваемость, и трибуна, и доступ к традиционным СМИ — а «малыши» этого лишены.

Да и парламентские конкуренты в Интернете не дремлют. На днях «Дневник депутата» саратовского депутата КПРФ Николая Бондаренко набрал на YouTube 1 миллион подписчиков — а его ежедневные видео получают по несколько сотен тысяч просмотров. Неплохо представлены на YouTube и ряд отделений КПРФ, например ульяновское.

Давно освоили YouTube лидеры «новых левых», часть из которых тоже можно ждать в списках парламентской оппозиции на выборах в Госдуму.

Но YouTube-активы новых малых партий пока разочаровывают.



Не предъявившие на первом съезде знаковых лидеров, «Новые люди», похоже, делают ставку на раскрутку в YouTube и соцсетях сооснователя партии и концерна Faberlic Александра Даванкова.

Короткие ролики «Даванков Weekly», где он заявляет программные требования целевой аудитории партии к власти в отношении экономической политики и защиты гражданских свобод, только в мае начали набирать сколько-то значимую статистику — 4,5 и 8 тысяч просмотров у двух последних. А вот в апреле они интересовали, как правило, не больше пары сотен человек.



«Зеленая альтернатива», на первый взгляд, выстрелила двумя роликами: «За самоизоляцию» в апреле (362 тыс. просмотров) и «Почему горят леса» в мае (16,5 тыс.).

Но комментарии под ними почему-то отключены, а число эмоциональных реакций никак не соотносится с заявленным числом просмотров (лайков и дизлайков под вторым роликом нет вообще, под первым их всего 300 — в тысячу раз меньше заявленной аудитории). Это обычно вызывает вопросы у smm-специалистов.

А вот сюжеты «зеленых» об экологических проблемах в крупных городах, где в сентябре пройдут выборы, привлекли всего несколько сотен зрителей: от 89 просмотров у ролика по Челябинску (там партия, вероятно, пойдет на выборы в ЗС) до 842 у сюжета про Липецк (там предстоят выборы в горсовет, а после смены власти половина действующих депутатов ЕР даже не пошли на праймериз).



Удивительно, но пока явный аутсайдер в борьбе за влияние на YouTube-аудиторию — «Партия прямой демократии». Хотя она изначально заявляла себя главным локомотивом цифровой демократии. Казалось бы, где продвигать идеи электронной демократии и защиты интернет-пользователей, как не в YouTube?

Но пока ни один из программных роликов «прямых демократов» не получил в YouTube даже тысячи просмотров. А записями трансляций партийных круглых столов интересовались в среднем три-четыре сотни пользователей.



«За Правду!» действует на совсем другом идеологическом фланге. И в отличие от пока безликих одногодков, партия представлена известным ЛОМом — писателем Захаром Прилепиным. Вполне вероятно, что YouTube «прилепинцы» и не считают основной платформой для сетевой популяризации своих идей.

По крайней мере партия не предлагает специальных роликов, адаптированных под предпочтения YouTube-аудитории — на ее страничке только длительные записи программных вебинаров с участием лидеров «За Правду!». Тем не менее, в отличие от более «цифровых» конкурентов, все видео «прилепинцев» стабильно набирают по 8-12 тысяч просмотров.

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