Педагоги жалуются на принуждение голосовать на праймериз «Единой России»

Учителя и семьи учащихся из Орла, Калуги, Костромы и Челябинска жалуются, что их принуждают голосовать на виртуальных праймериз «Единой России». Об этом пишут «Открытые медиа».

Отбор кандидатов от «Единой России» на региональные выборы и довыборы в Госдуму проходит с 25 по 31 мая. И сразу в нескольких регионах на принуждение к голосованию в этих праймериз пожаловались бюджетники.

Так, в Челябинской области в прокуратуру обратилась депутат местного заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова из-за жалобы бюджетников и пенсионеров Златоуста на принуждение регистрироваться на сайте Госуслуг для голосования на праймериз единоросов. В Калуге к региональному омбудсмену обратились учителя, которых мотивировали голосовать тем, что иначе в следующем году их школе «могут не дать финансирования». В Костроме педагоги получили рассылку от начальства с приглашением голосовать в праймериз. Чиновники из сферы образования сказали, что учителя сами попросили «прислать им инструкции». В Орле представители партии «Яблоко» заявили о многочисленных жалобах от родителей школьников и детсадовцев, так как учителя и воспитатели «настоятельно просят» их зарегистрироваться на сайте праймериз.

«Инициатива, по словам педагогов, исходит от городской администрации. Там проверяют, кто из родителей уже зарегистрировался на сайте праймериз, и требуют от учителей и воспитателей, чтобы они убедили зарегистрироваться остальных», — говорят в пресс-службе «Яблока».