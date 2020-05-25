Андрей Мальгин: В Италии снимаются очередные карантинные запреты

За сутки в Италии зарегистрирован 531 новый случай заражения. 50 человек скончалось. 1639 выздоровели.

В Венето за сутки умерло только четыре человека с коронавирусом, хотя в конце марта – начале апреля ежедневно умирало от 60 до 100 пациентов. В столичном регионе Лацио за сутки только пятеро умерших. В нескольких регионах жертв за прошедшие сутки не было. В Умбрии, Сардинии, Калабрии не было и новых заражений. Зато в одной только Ломбардии их было 285. Если тенденция сохранится, через пару недель ситуация будет напоминать начало эпидемии: Ломбардия останется единственным регионом с коронавирусом.

Ситуация в Ломбардии, особенно в городах, не просто далека от идеальной, но продолжает ухудшаться после отмены карантинных ограничений. Расчеты на сознательность граждан явно не оправдались. На улицах толпы бездельников, не соблюдающих санитарные нормы. И если в Неаполе и некоторых других южных городах ситуацию с вечерней толчеей в местах, так сказать, народных гуляний удалось купировать, то происходящее в Милане продолжает ужасать. К первому комменту я прикрепил фотографию, сделанную поздним вечером в центре города, на Корсо Рома (второе название — Корсо ди Порта Романа). Мэр Милана Джузеппе Сала в своем фейсбуке, комментируя подобные фото и видео, ежедневно сообщает о своем разочаровании и беспокойстве и призывает подумать о последствиях. А губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к мэрам городов в этом наиболее пострадавшем регионе, напоминая, что в таких случаях необходимо применять силу, привлекая полицию. Он, правда, считает необходимым наказывать клиентов баров и прочих забегаловок, но ни в коем случаи не сами бары.

Я уже писал, что губернатор Кампании, видя подобную картину у себя, как раз ударил по барам, запретив продажу любых напитков, даже безалкогольных, после одиннадцати вечера, чем вызвал неудовольствие продавцов, потерявших значительную долю доходов. А молодой, недавно выбранный мэр Перуджи Андреа Ромизи решил проблему еще более кардинально: с сегодняшнего дня все бары этого умбрийского города будут закрываться в 9 часов вечера. Запрет не коснется ресторанов, где люди смогут ужинать со спиртным, как и раньше. Правда, его запрет охватывает только период до 7 июня.

Как всегда по понедельникам, завтра в Италии будут сняты очередные карантинные запреты. Откроют свои двери спортивные залы и общественные бассейны. Возобновятся занятия в автошколах. Новости об ослаблении последних карантинных мер приходят из регионов. В Венето откроются тематические парки и развлекательные центры, дети смогут посещать все типы игровых площадок, можно будет оказывать услуги проката автомобилей, велосипедов и мотоциклов. В Эмилии-Романье смогут заработать любые объекты размещения, от отелей до общежитий, а также парки развлечений и аквапарки. В Умбрии откроются библиотеки, музеи, фермерские гостиницы и все предприятия розничной торговли, включая крытые и открытые рынки. В Кампании решено с завтрашнего дня снова открыть зоопарки.

В Бергамо из полевого госпиталя, где, как мы помним, помимо итальянских врачей-добровольцев работали 32 российских военных медика, выписана последняя пациентка — 71-летняя Карла Спелгатти. Госпиталь на 142 места был сооружен в краткие сроки итальянскими альпийскими войсками и оснащен на деньги, собранные общественностью и местным бизнесом. Восемь реанимационных мест привезли россияне. Принято решение не демонтировать госпиталь, а после дезинфекции, которая продлится неделю, держать в полной готовности на случай второй волны эпидемии. В перспективе он должен стать частью бергамской городской больницы и использоваться для реабилитации пациентов после экстренного лечения. Но сейчас персонал распущен.

Итальянское правительство решило, что с 1 июля не будет требовать на внутренних рейсах соблюдения той немыслимой социальной дистанции между пассажирами, которую установили европейские регуляторы. Как только эта новость была озвучена, бюджетные авиакомпании Easyjet и Ryanair объявили о возобновлении итальянских рейсов. Это с облегчением было воспринято пассажирами, так как позволит сохранить низкие цены на билеты. Такая же норма будет действовать и в пассажирских поездах: пассажиров, не являющихся членами семьи, будут рассаживать с промежутком в одно кресло друг от друга, а не устраивать вокруг каждого пассажира пустыню радиусом 1,5 метра, как предполагалось раньше.

И хорошая новость для профессионалов, занимающихся кино. Губернатор региона Венето Лука Дзайя сообщил, что очередной Венецианский кинофестиваль пройдет, как и планировалось, в сентябре этого года. Правда, губернатор — лишь один из членов оргкомитета, и окончательное решение оргкомитета еще не озвучено. По словам губернатора, фестиваль пройдет в несколько усеченном формате, но основные мероприятия, включая кинорынок, состоятся.

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