Иван Давыдов: Про Бродского — как про любовь

(Как я опоздал на поезд.)

Про Бродского — как про любовь. Вслух рассуждать неловко. Когда мы познакомились (то есть, я впервые увидел подборку текстов в каком-то перестроечном журнале), я был подростком, но почти все и сразу понял про него.

Понял, что это на всю жизнь.

И чем больше впоследствии читал, тем крепче это понимание становилось.

Но в той как раз подборке было стихотворение про серые цинковые волны. Я родился и вырос в балтийских болотах, подле и так далее.

Оно и заворожило. Ритм был раньше, чем смыслы, слова ползли на берег, будто эти самые волны. Берег был у меня внутри.

И я решил, что выучу его наизусть.

Прошла жизнь. Я помню наизусть много разных стихов Бродского, включая очень длинные.

Это не помню. Сбиваюсь на второй строчке. Такая вот малозначительная тайна бытия.

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