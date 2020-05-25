Выплаты «произведены», но до врачей не дошли

Число заразившихся медработников в Петербурге на последнюю декаду мая достигло более 2,5 тысяч человек. А в неофициальном «Списке памяти», опубликованном в соцсетях, фигурируют уже 19 медицинских работников петербургских больниц, умерших от коронавируса. Но обещанные врачам, среднему и младшему медперсоналу дополнительные средства за работу в кризисных условиях либо приходят с задержками, либо не поступают вообще.

The New Times уже сообщал о необычном изобретении петербургских чиновников: согласно Постановлению № 260-р о порядке выплат пострадавшим медикам, принятому Комитетом по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, заболевший врач или другой медработник должен сначала доказать свою невиновность в том, что он заразился и заболел, а специальная комиссия определит степень его вины в процентах. От чего и будет зависеть выплата.

После обнародования этого скандального документа и его резкой критики со стороны некоторых депутатов городского заксобрания и СМИ, питерские власти пообещали упростить процедуру и отказались от оценки вины медиков.

Платят еще меньше

Вопрос о компенсациях пострадавшим теперь будет решать специальная комиссия, а это потребует времени. Хотя отдельным медикам такие выплаты уже сделали — в частности, известному своей протестной позицией анестезиологу-реаниматологу Покровской больницы Сергею Саяпину (врачи этой больницы активно протестовали весь апрель против несоблюдения администрацией учреждения мер безопасности, некоторые медики в знак протеста уволились). Он был признан пострадавшим от COVID-19 и получит 300 тысяч рублей компенсации.

Но обычная выплата зарплаты, в которую, как обещало государство, войдут и надбавки за работу в экстремальных условиях, казалось бы, не требует дополнительных усилий от чиновников. Тем не менее многие питерские медики не увидели этих надбавок в расчетах за апрель. В частности, врачи из той же самой Покровки, признанной стационаром, работающим с инфекцией. Например, терапевты — они работали весь апрель с увеличенной нагрузкой, но баллы за интенсивность и нагрузку были убраны из системы расчетов, взамен была введена фиксированная надбавка, и в целом выплата оказалась меньше, чем если бы расчет велся по старой схеме.

По словам Сергея Багненко, ректора Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, компенсации и надбавки врачам необходимы, но до сих пор нет четких и конкретных документов, регламентирующих этот процесс.

«Компенсировать нужно, но как — не знаю, есть общие пожелания, но до сих пор нет соответствующих конкретизирующих документов, и деньги до нас пока тоже никакие не дошли, — говорит Багненко. — Да, мы оплачиваем работу врачей, но дополнительные деньги — это как гадание на кофейной гуще, потому что распоряжения министерства должны быть реализованы через нормативные документы, с которыми нас до сих пор не ознакомили».

Несмотря на официальные заверения властей города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, что все выплаты, положенные врачам, работающим в условиях пандемии, согласно распоряжению президента РФ о дополнительных выплатах врачам до 15 мая «произведены», многие петербургские медики так и не получили за апрель обещанной «президентской надбавки». Такие сведения поступают от врачей Госпиталя для ветеранов войн, Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП), Мариинской, Елизаветинской, Введенской и Покровской больниц, а также работников участковых служб и скорой помощи.

«Компенсировать нужно, но как — не знаю, есть общие пожелания, но до сих пор нет соответствующих конкретизирующих документов, и деньги до нас пока тоже никакие не дошли», — говорит ректор медуниверситета

В середине мая Комитет по здравоохранению опубликовал на своем сайте информацию о выплатах медикам, работающим с COVID-19. В частности, там говорится, что «расчет осуществляется в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года. В Санкт-Петербурге, по данным Петростата, он составляет 51863,0 руб.». Но по данным NT, выплаты за апрель у многих медиков, работавших в условиях коронавируса, составили суммы, не достигающие этого «среднемесячного дохода». Похоже, что в ближайшее время чиновникам от здравоохранения еще придется разбираться с огромным количеством претензий.

Профессиональные медики в большинстве своем считают неоправданно сложной и неэффективной эту придуманную чиновниками систему выплат и компенсаций врачам, оказавшимся на переднем крае борьбы с новым коронавирусом.

«Если предельно упрощать ситуацию — это война, и чем проще управленческие действия и механизмы регулирования, тем они надежнее и эффективнее, — считает Константин Логунов, хирург и врач общей практики, руководитель единственной русскоязычной «Службы радиомедицинских консультаций» (ООО «Медикон»). — Если усложнить механизм — кто сколько часов работал, кто в чем виноват — это, может быть, с точки зрения глобальной справедливости правильно, но с точки зрения управления на войне — бессмысленно. Потому что ошибки всегда случаются, а тем, кто сидит в окопах, все равно — почему не подвезли снаряды. И если их не подвезли — это сильно демотивирует. Если работа не налажена, можно проиграть сражение. Работает медик с больными — хорошо, и неважно — 15 человек пациентов у него было или трое. Заболел — плохо, но это вы потом разберетесь, на работе он заболел или по дороге на работу, это дополнительные исследования, а сейчас ему нужно помочь. Министр здравоохранения Исландии раз в неделю работает врачом в больнице, и ему понятны нужды и потребности врачей, а наши чиновники — сильно далеки от народа, они не понимают, чем управляют».

По мнению Ирины Бубликовой, главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью, директора медицинского колледжа № 1, все врачи, медсестры, фельдшеры, не покинувшие места своей работы в такое сложное время, заслуживают дополнительной материальной поддержки.

«Но есть еще одна категория медиков, которую плохо учитывают наши чиновники — это сотрудники поликлиник, — говорит Бубликова. — Да, есть перечень конкретных учреждений, но все больницы и поликлиники с новым коронавирусом сталкиваются — абсолютно все! Человека привозят с травмой, а у него оказывается ковид, человек приходит к кардиологу в поликлинику, а после анализов у него диагностируют заражение. И «чистая» территория превращается в карантинную. Не говоря уже о том, что сначала не планировалось, что легкие формы будут лечиться на дому, а теперь — сплошь и рядом людей оставляют дома, и таких пациентов наблюдают врачи поликлиники.

Министр здравоохранения Исландии раз в неделю работает врачом в больнице, и ему понятны нужды и потребности врачей, а наши чиновники — сильно далеки от народа, они не понимают, чем управляют, считают врачи

Сейчас специальная комиссия, созданная при Комитете по здравоохранению администрации Петербурга начала рассмотрение заявлений петербургских медиков, которым отказали в выплатах за заражение COVID-19. Решение комиссии сам медик или (в случае его смерти) члены его семьи могут обжаловать, и тогда заявление отправится на повторное рассмотрение.

Еще одно существенное изменение в регламент работы специальной комиссии и правила выплаты компенсации пострадавшим медикам было внесено в последние дни — теперь информацию о заражении медицинского работника должен предоставить не сам пострадавший, а то учреждение, в котором он проходит лечение. И это изменение может стать новым рычагом манипуляции — чиновникам куда проще управлять решениями, которые принимает администрация больницы, чем мнением самого пострадавшего.

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Фото: dp.ru