«Голосование надо провести, пока общество не очухалось»

21 мая ЦИК постановил разморозить средства на подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Перед этим Комиссия провела совещания с руководством региональных избиркомов. Официальная дата голосования пока не назначена, но, по данным BBC, оно состоится на промежутке между 24 июня и 9 июля. Некоторые СМИ утверждают, что плебисцит проведут непосредственно 24 июня — в годовщину исторического («сталинского») парада Победы, прошедшего в 1945 году. О возможности совмещения плебисцита и парада в честь 75-летия победы писал РБК, со ссылкой на анонимные источники в Кремле. А по данным «Открытых медиа», уже с 1 июня может начаться поквартирный обход москвичей для информирования о голосовании: об этом оповестили членов московских участковых комиссий.

Мы спросили у политологов, с чем связана такая спешка властей и насколько для Кремля важна конкретная дата.

Почему власти спешат с голосованием, хотя пандемия в разгаре и число зараженных продолжает расти высокими темпами?

Аббас Галлямов: Голосование властям надо провести, пока общество не очухалось. По мере того как оно будет приходить в себя, будут возрождаться и те негативные для власти тренды, которые доминировали до начала эпидемии. Экономика продолжит падать, уровень жизни снижаться, пессимистические настроения расти, запрос на перемены усиливаться.

При этом чем дальше будет уходить в историю коронавирус, тем сложнее властям будет кивать на него в своё оправдание. Все это повышает шанс протестного голосования.

Дмитрий Орешкин: Власть не хочет откладывать до 21-го года, потому что в Кремле понимают: и у «Единой России», и у Владимира Путина будет падение рейтинга. Ситуация плохая — «Левада» фиксирует, что в январе одобрение Путина в целом составляло 68%, в феврале — 69%, в марте — 63%, в апреле — 59%, а в мае будет ещё ниже.

Летом в городах меньше народу, а значит больше удастся прибавить за счёт удалённого голосования по интернету и другими методами. Тактически выгоднее, когда на участках меньше реальных людей и больше дистанционно голосующих ботов

Дело даже не в конкретных процентах, на абсолютные цифры влияет то, что Путину по факту нет альтернативы, да и многие респонденты боятся отвечать. Но тенденция идёт вниз, и по понятным причинам: коронавирус и экономические проблемы. Поэтому в сентябре голосовать будет труднее, а в декабре ещё труднее.

Кроме того, летом в городах меньше народу, а значит больше удастся прибавить за счёт удалённого голосования по интернету и другими методами. Тактически выгоднее, когда на участках меньше реальных людей и больше дистанционно голосующих ботов, а также «приводных избирателей», вроде бюджетников, военных, граждан Чечни и других людей, зависящих от властей предержащих. В этом смысле лето власти всегда удобнее.

Константин Калачёв: Во-первых, во внимание принимается эпидемиологическая ситуация. Не случайно сегодня президент анонсировал вторую волну коронавируса, заявив, что она придётся на осень. Соответственно, откладывать на осень или зиму не представляется возможным.

Но дело, конечно, ещё и в тех трендах, которые власть отслеживает. В Кремле смотрят на уменьшение рейтинга одобрения президента и правительства и предполагают, что ухудшение социального самочувствию ускорит падение поддержки.

Людям скажут, что ограничения сняты, и первое время они будут в состоянии эйфории, просто потому что можно гулять в парках. Волей-неволей возникнет настроение победителей: победили нацистов, победили и коронавирус

Очевидно, что если у населения возникнет желание послать власти «чёрную метку», обозначив недовольство ограничениями и экономическим проблемами, то голосование — удачный момент для этого. Сейчас даже лоялисты выступают с критикой некоторых мер, многие на себе почувствовали сокращение доходов и неизбежный реальный рост безработицы. Даже бюджетники, самая надёжная опора власти, поначалу восприняли предложение оплачиваемых каникул спокойно и даже позитивно, но теперь уже недовольны. Дело не только в карантинных мероприятиях, но и в общем росте цен. Кроме возможности потерять регулярный доход есть и много других факторов, влияющих на социальный оптимизм.

Людям скажут, что ограничения сняты, и первое время они будут в состоянии эйфории, просто потому что можно гулять в парках. Волей-неволей возникнет настроение победителей: победили нацистов, победили и коронавирус. Но настроение выхода из сложной ситуации не держится вечно. Реалии жизни быстро «обнулят» этот позитив. Окажется, что в парк выйти можно, но многие рестораны и салоны красоты уже никогда не откроются, цены в магазине растут, а затем вообще начнётся вторая волна пандемии.

Есть ли для власти символизм в том, чтобы назначить голосование на 24 июня?

Аббас Галлямов: В сложившихся условиях голосование 24 июня — главный шанс для Кремля. В День Победы в России традиционно доминирует эффект «сплочения вокруг флага», державничество и патриотизм. Претензии к власти в этот день обнуляются, доминирующее в другие дни ощущение раскола общества на «мы, народ», и «они, власть» — практически исчезает. Все это сильно уменьшает шансы протестного голосования.

Дмитрий Орешкин: Если уж парад не получился девятого, то правильно было бы провести его 7 ноября, в годовщину знаменитого парада на Красной Площади 41-го года. Это и символичнее, и честнее. Но надо было придумать что-то в июне. В принципе у нас каждый день в году связан с военными событиями, то освобождение Сталинграда, то снятие блокады Ленинграда, то парад Победы. И так как откладывать до сентября нельзя, решили сделать сейчас, приурочив к этой дате.

Нужен ситуативный эмоциональный подъём. Его можно получить, попав между первой и второй волной коронавируса. А тут ещё и Парад Победы, и память о 10000 рублей. Плюс дополнительный выходной, салют, рассказы о величии державы, новая техника на Красной Площади

Константин Калачёв: Дата голосования — вещь сугубо технологическая. Очевидно, что проводить всё надо в режиме блицкрига. Содержательно реанимировать кампанию за поправки, проводившуюся раньше, не получится, да она и не была удачной. Но чем дольше будет идти новая кампания, тем больше будет сомнений, проблем и шансов для оппозиции объединиться и выступить с единым призывом голосовать «против».

Поэтому нужен ситуативный эмоциональный подъём. Его можно получить, попав между первой и второй волной коронавируса. А тут ещё и парад Победы, и память о 10000 рублей, которые выдали на ребёнка, и социальная часть последнего послания президента, которую можно будет в июне чем-то усилить, дополнительно подкрепив идею того, что у нас социальное государство, которое благодаря поправкам станет ещё более социальным. Плюс дополнительный выходной, салют, рассказы о величии державы, новая техника на Красной площади.

Насколько власти рискуют увидеть низкий процент явки и неодобрения в условиях эпидемии?

Аббас Галлямов: Риск несомненно велик, и для того чтобы с ним справиться, Кремлю придётся предпринимать специальные и очень серьёзные усилия.

Дмитрий Орешкин: Власти ничем не рискуют. Даже если люди придут и проголосуют «против», есть ресурс, позволяющий «неправильное» голосование поправить.

Проблема в другом — получилось некрасиво. В январе планировали сделать всё, как выражается Лукашенко, «изяшно». 75% «за», бурные и продолжительные аплодисменты, критики, скуля, уползают в норы перед лицом того, как три четверти населения поддерживает обнуление сроков и Владимира Владимировича в качестве президента. Это хороший пропагандистский козырь против тех, кто потом стал бы критиковать случившееся с точки зрения юридических норм. Мало ли какие нормы — народ проголосовал. Это было отработано ещё в Крыму.

Не получится 75%, как хотели в апреле, сделают 64%, не три четверти, а две трети. Конечно, это не то, что планировалось, никто не ожидал коронавируса и позорного провала атаки на американскую сланцевую нефть. Но так уж получилось

И в апреле это, скорее всего, удалось бы сделать, а в июне ситуация будет хуже. Но не смертельно: не получится 75%, сделают 64%, не три четверти, а две трети. Конечно, это не то, что планировалось, никто не ожидал коронавируса и позорного провала атаки на американскую сланцевую нефть. Но так уж получилось, и теперь нужно, пока рейтинг не сгорел окончательно, всё провести. В Кремле понимают, что осенью ситуация станет хуже, поэтому и спешат.

Константин Калачёв: Если рассматривать настроение людей как волны, то голосование безопаснее всего проводить на гребне позитива и оптимизма. И 24 июня позволит получить максимальный политический эффект от риторики, связанной сразу и с 75-летием Победы, и с радостью от снятия ограничений, и временной победой на коронавирусом.

Фото: openmedia.io