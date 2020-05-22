Россия получила от США уведомление о выходе из Договора по открытому небу

В МИД России американским посольством в Москве была направлена официальная нота о решении США начать процедуру выхода из Договора по открытому небу. В министерстве отмечают, что предъявленные Штатами условия по сохранению их в договоре неприемлемы, сообщает ТАСС.

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия до 22 ноября должна выполнить серию условий, изложенных американцами на очень высоком политическом уровне, иначе США покинет соглашение. Но эти условия «абсолютно, категорически неприемлемы».

«Они бессмысленны, они лишены каких бы то ни было оснований, о чем мы многократно говорили, объясняли логику собственного подхода. Но мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне», — сказал Рябков.

Он также заметил, что выход из договора США в ноябре текущего года «не означает, что договор после этого умрет», в отличие от ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Однако Договор по открытому небу потеряет шансы на сохранение, если обвинения США в адрес России поддержат и европейские страны.

«Если от той или иной европейской страны услышим, что она, будучи глубоко озабоченной судьбой европейской безопасности и стремясь способствовать ее укреплению и сохранению договора, расскажет нам о том, что Российская Федерация должна выполнить все то, о чем нам сказали американцы, то тогда шансов не будет вообще», — говорит Рябков.

По его словам, ложь со стороны США Россия будет доказывать «на пальцах, со слайдами, с буклетами».

Напомним, 21 мая о решении США выйти из Договора по открытому небу заявлял президент этой страны Дональд Трамп.