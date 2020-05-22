Госдума одобрила закон о расторжении договора аренды для бизнеса

В третьем чтении принят Госдумой закон, который дает возможность расторгать договор аренды в одностороннем порядке бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Однако 75% арендаторов не смогут воспользоваться этой мерой поддержки, пишет Forbes.

«Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано», — говорится о принятом законе на сайте Госдумы.

Поправка, на 75% сокращающая количество арендаторов, которые могут воспользоваться правом расторжения, была внесена перед вторым чтением. Она определила, что мера положена лишь субъектам малого и среднего предпринимательства и только из пострадавших от коронавируса отраслей.