Путин внес в Госдуму законопроект со ссылкой на непринятые изменения в Конституции

В пояснительной записке к законопроекту о воспитании обучающихся, который внесен на рассмотрение в Госдуму президентом Владимиром Путиным, фигурирует статья 67 Конституции с изменениями, которые еще только должны одобрить россияне на грядущем голосовании.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». «В соответствии со статьей 67 Конституции Российской Федерации, вводимой Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению», — говорится в пояснительной записке к нему.

На то, что в законопроекте есть ссылка на статью Конституции, которая сейчас не имеет указанных формулировок, обратил внимание в Twitter журналист Максим Курников: «Конституция Шредингера или я ничего не понимаю. Кремль заявлял несколько раз, что пока голосование не прошло, Конституция новая не принята, но при этом президент вносит поправки в закон об образовании и ссылается на 67 статью в редакции уже новой Конституции, это как?» — написал Курников.

Официально новая дата голосования, перенесенного с 22 апреля из-за пандемии коронавируса, пока не озвучена. Однако избиркомы начали подготовку к предстоящему голосованию.