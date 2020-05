Пакистанский пассажирский самолет разбился в Карачи

UPD: СМИ: В результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета — банкир Зафар Махмуд.

UPD: Погибли все 107 человек, находящиеся на борту.

***

Самолет Пакистанских международных авиалиний, летевший из Лахора, потерпел крушение в Карачи. По разным данным, на борту Airbus A320 находилось от 85 до 100 и более человек. Связь с самолетом пропала за минуту до посадки.

На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии и пакистанские рейнджеры, чтобы помочь в оказании помощи и спасательных работах.

