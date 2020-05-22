Сбои на Госуслугах мешают получить помощь застрявшим в Аргентине россиянам

Покинуть Аргентину из-за эпидемии коронавируса с конца марта не могут более 200 россиян, а ошибки в работе Госуслуг не позволяют туристам получать назначенные им материальные выплаты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на нескольких путешественников.

Еще в начале апреля правительство выпустило постановление о финансовой помощи тем, кто застрял за границей из-за карантинных мер. Поддержка предназначена только тем, у кого имелись обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. Но в реальности получить деньги многим не удается, либо они приходят с задержкой и перерывами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объясняет многочисленные сбои и невыплаты ошибками при заполнении анкет со стороны туристов, а также сложными техническими вопросами в работе системы выплат. «Люди, имеющие право на эти выплаты, в большинстве своем неправильно все заполняли, это приходится переписывать, переделывать. Также было много технических вопросов, один из примеров: загранпаспорта оформлены, но в базе данных МВД их еще нет, то есть нужно проверять вручную, для этого тоже нужно технические изменения внести. В ближайшие дни у нас появится опция, с помощью которой люди смогут подать просьбу для решения проблем с матпомощью», — рассказала Захарова.

Вернуться на родину россияне могут из-за закрытых границ, а специальные вывозные рейсы организованы только для тех, у кого есть на руках билеты российских авиакомпаний. Но у России нет налаженного авиасообщения со странами Латинской Америки. «Более 20 лет сюда плановых авиарейсов российские компании не выполняют. Просто отсутствует регулярное воздушное сообщение. Все сюда летают рейсами иностранных авиакомпаний. То есть вывозной рейс будет 100% платный», — сетует турист Александр Айдаров. Каждому застрявшему гражданину России придется заплатить за рейс €400. Но и платных рейсов в ближайшее время не запланировано.