Human Rights Watch призвала прекратить использование приложения «Социальный мониторинг»

Организация Human Rights Watch призвала московские власти прекратить использование приложения «Социальный мониторинг», которое используется для отслеживания местоположения людей с COVID-19 и респираторными заболеваниями, так как оно «нарушает конфиденциальность пользователей, погрязло в недостатках и технических проблемах». Отмечается, что сотни людей были ошибочно оштрафованы из-за «сомнительных интерпретаций поведения приложением».

«Хотя защита человеческой жизни и общественного здоровья является первостепенной задачей во время пандемии, московское приложение «Социальный мониторинг» может в конечном итоге отговорить людей от попыток пройти тестирование или медицинское обслуживание, подвергая их и других людей большему риску. Приложение нарушает конфиденциальность и другие права, и должно быть удалено», — говорит директор отдела по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.

Приложение получает доступ к местоположению пользователя, вызовам, камере, информации о сети, датчикам и другим данным с телефона. Но не ясно, зачем необходим доступ ко всем этим данным для контроля за соблюдением самоизоляции. В HRW считают, что собранные данные должны быть ограничены по объему, а также необходимы меры предосторожности, чтобы они не использовались для других целей, так как информация будет год храниться на сервере мэрии.

«Хранение пользовательских данных в течение года в связи с двухнедельным карантином не является необходимым и пропорциональным вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни и может способствовать расширению режима наблюдения», — заявляют правозащитники.

При этом приложение не закрывается еще 10 дней после того, как пользователь получает справку из медучреждения о том, что двухнедельный карантин закончился. А идти за справкой приходится с работающим приложением, и это может привести к штрафу.

Также в HRW не одобряют направляемые случайным образом push-уведомления, содержащие требования немедленно отправить селфи в качестве доказательства того, что человек не покинул дом без телефона. Такие уведомления приходят даже ночью, а к утру человек уже получает штраф.