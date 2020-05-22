Небо закрывается

«Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Поэтому, пока они не начнут этого делать, мы выйдем», — заявил журналистам Дональд Трамп, подтвердив намерение выйти из Договора по открытому небу.

Россия «вооружила Договор, превратив его в инструмент запугивания и угрозы», цитирует госсекретаря Майка Помпео The Wall Street Journal.

Обозреватель Bloomberg Эли Лейк в своей колонке высказывается в поддержку решения Трампа, описывая Договор по открытому небу как «в теории хорошую идею»: «Наблюдение является одним из способов проверки более существенных соглашений о контроле над вооружениями с Россией. Это также дает основу для военного планирования, предоставляя набор данных, который показывает, как выглядит развертывание в мирное время. Большой недостаток соглашения заключается в том, что одна сторона, о которой должны беспокоиться все остальные, — Россия — является последовательным нарушителем международных соглашений».

Также Лейк приводит малоизвестную февральскую речь помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия Кристофера Форда о том, что нужно отказываться от соглашений, если «контроль над вооружениями не способствует безопасности».

«Если Трамп и его преемники будут придерживаться этого простого подхода, договоренности о контроле над вооружениями в будущем обеспечат безопасность, которой нет в несовершенных современных договорах», — пишет Лейк.

Журналист Фреди Гштайгер швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen считает, что «в военном смысле Договор по открытому небу потерял свою важность». Однако выход США все равно имеет скорее отрицательное значение.

«Снимки со спутника сегодня так же точны, как снимки, сделанные из самолета. Поэтому расторжение договора имеет серьезное символическое и политическое значение, ведь тем самым из системы соглашений о контроле над вооружениями между Россией и Западом выпадает еще один элемент», — отмечает Гштайгер.

«Я выражаю глубокое сожаление в связи с этим заявлением [Трампа], — цитирует министра иностранных дел Германии Хайко Мааса BBC. — Вместе с нашими партнерами мы будем убеждать США пересмотреть свое решение».

Маас отмечает, что Германия вместе с Францией, Польшей и Великобританией неоднократно говорили Вашингтону, что проблемы в отношениях с Россией «не стоят» того, чтобы выходить из договора. А также, что страны ЕС продолжат соблюдать договор.

NYT приводит заявление демократа, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиота Энгеля: «Есть что-то особенно опасное в президенте, государственном секретаре и министре обороны... которые нарушают закон таким образом, что это ставит под угрозу нашу нацбезопасность». Он отметил, что Трамп подписал закон о разрешении на государственную оборону 2019 года, который требует, чтобы президент уведомил Конгресс за 120 дней до начала процесса выхода из договора.

«Это безумие», — заявил в Twitter бывший директор ЦРУ Майкл Хайден.

«Русские не могут поверить, что все так легко», — ответил ему Томас Николс, специалист по международным вопросам, в частности, по России, ядерному оружию и нацбезопасности, профессор Военно-морского колледжа США.

«Это подарок Путину. Теперь он может отказать нашим европейским союзникам в полете на границе с Балтикой. Наши союзники полностью против действий Трампа», — пишет в Twitter Джозеф Чиринчоне, президент фонда Ploughshares, занимающегося политикой в области ядерного оружия и разрешения конфликтов.

«Неудивительно, что доверие к США исчезло — очередной недальновидный шаг Трампа отказаться от договора, в который входит много близких союзников», — отметила в своем микроблоге бывший посол США в ООН Саманта Пауэр, добавляя, что «это решение еще больше ослабляет десятилетия прогресса в области контроля над вооружениями».

Официально США должны уведомить союзников о выходе из Договора по открытому небу 22 мая. После этого соглашение будет расторгнуто через шесть месяцев.

Договор по открытому небу, предложенный президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году, был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Идея состоит в том, чтобы государства-члены могли осуществлять надзорные полеты над странами друг друга для укрепления доверия. В соглашении участвуют 35 стран.