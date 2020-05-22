«Инвитро»: 14% сдавших тест имеют антитела к коронавирусу

Из 40 тысяч человек, которые прошли тестирование на иммунитет к коронарвирусу в группе компаний «Инвитро», у 14% выявлены антитела.

В компании отмечают, что в основном к ним обратились жители Москвы и Московской области — более 47%. На втором и третьем месте — Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на которые приходится 14,6% и 9,5% соответственно. Четвертое место по числу желающих проверить наличие антител заняла Сибирь с показателем в 8,6%. А замыкает пятерку Центральный федеральный округ — 7,9% выполненных тестов.

Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

«Широкое тестирование населения на наличие иммунного ответа к COVID-19 чрезвычайно важно для понимания распространения его в популяции. Данные о наличии специфических антител предоставляют ценную информацию, необходимую для принятия как социальных, так и индивидуальных клинических решений в отношении конкретного пациента», — говорит Наталья Колесникова, медицинский директор группы компаний «Инвитро».