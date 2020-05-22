В России зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от коронавируса

За сутки в России от коронавируса умерли 150 человек, это новый рекорд за 24 часа. Общее число жертв коронавиурса в России достигло 3249.



«За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7144 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

Новые случаи заражения:

🔸 Москва — 2988

🔸 Московская область — 824

🔸 Санкт-Петербург — 389

🔸 Нижегородская область — 202

🔸 Красноярский край — 150

🔸 Ростовская область — 138

🔸 Свердловская область — 135

🔸 Калужская область — 127

🔸 Пензенская область — 110

🔸 Республика Дагестан — 109

🔸 Брянская область — 105

🔸 Ярославская область — 103

🔸 Рязанская область — 94

🔸 Краснодарский край — 92

🔸 Тульская область — 91

🔸 Республика Башкортостан — 90

🔸 Чувашская Республика — 90

🔸 Волгоградская область — 89

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 87

🔸 Саратовская область — 84

🔸 Тамбовская область — 83

🔸 Иркутская область — 83

🔸 Белгородская область — 82

🔸 Курская область — 81

🔸 Челябинская область — 80

🔸 Ханты-Мансийский АО — 80

🔸 Республика Саха (Якутия) — 80

🔸 Республика Тыва — 79

🔸 Новосибирская область — 79

🔸 Владимирская область — 77

🔸 Республика Татарстан — 75

🔸 Самарская область — 74

🔸 Алтайский край — 74

🔸 Омская область — 74

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71

🔸 Кировская область — 70

🔸 Ульяновская область — 70

🔸 Республика Северная Осетия — 69

🔸 Хабаровский край — 65

🔸 Липецкая область — 64

🔸 Воронежская область — 55

🔸 Ленинградская область — 54

🔸 Смоленская область — 53

🔸 Мурманская область — 53

🔸 Ставропольский край — 53

🔸 Тюменская область — 53

🔸 Пермский край — 51

🔸 Ивановская область — 48

🔸 Республика Бурятия — 48

🔸 Приморский край — 47

🔸 Астраханская область — 45

🔸 Оренбургская область — 45

🔸 Республика Ингушетия — 44

🔸 Калининградская область — 41

🔸 Тверская область — 39

🔸 Забайкальский край — 38

🔸 Республика Марий Эл — 37

🔸 Республика Мордовия — 36

🔸 Республика Коми — 35

🔸 Вологодская область — 34

🔸 Республика Калмыкия — 34

🔸 Орловская область — 32

🔸 Архангельская область — 30

🔸 Республика Адыгея — 30

🔸 Республика Хакасия — 23

🔸 Амурская область — 23

🔸 Новгородская область — 22

🔸 Томская область — 21

🔸 Чеченская Республика — 20

🔸 Псковская область — 19

🔸 Курганская область — 19

🔸 Камчатский край — 18

🔸 Республика Крым — 15

🔸 Удмуртская Республика — 14

🔸 Костромская область — 13

🔸 Кемеровская область — 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 11

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Республика Алтай — 4

🔸 Сахалинская область — 4

🔸 Магаданская область — 3

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Еврейская АО — 1

🔸 Севастополь — 1