В России зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от коронавируса

За сутки в России от коронавируса умерли 150 человек, это новый рекорд за 24 часа. Общее число жертв коронавиурса в России достигло 3249.
«За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7144 человека», — говорится в сообщении оперштаба.
Новые случаи заражения:
🔸 Москва — 2988
🔸 Московская область — 824
🔸 Санкт-Петербург — 389
🔸 Нижегородская область — 202
🔸 Красноярский край — 150
🔸 Ростовская область — 138
🔸 Свердловская область — 135
🔸 Калужская область — 127
🔸 Пензенская область — 110
🔸 Республика Дагестан — 109
🔸 Брянская область — 105
🔸 Ярославская область — 103
🔸 Рязанская область — 94
🔸 Краснодарский край — 92
🔸 Тульская область — 91
🔸 Республика Башкортостан — 90
🔸 Чувашская Республика — 90
🔸 Волгоградская область — 89
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 87
🔸 Саратовская область — 84
🔸 Тамбовская область — 83
🔸 Иркутская область — 83
🔸 Белгородская область — 82
🔸 Курская область — 81
🔸 Челябинская область — 80
🔸 Ханты-Мансийский АО — 80
🔸 Республика Саха (Якутия) — 80
🔸 Республика Тыва — 79
🔸 Новосибирская область — 79
🔸 Владимирская область — 77
🔸 Республика Татарстан — 75
🔸 Самарская область — 74
🔸 Алтайский край — 74
🔸 Омская область — 74
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71
🔸 Кировская область — 70
🔸 Ульяновская область — 70
🔸 Республика Северная Осетия — 69
🔸 Хабаровский край — 65
🔸 Липецкая область — 64
🔸 Воронежская область — 55
🔸 Ленинградская область — 54
🔸 Смоленская область — 53
🔸 Мурманская область — 53
🔸 Ставропольский край — 53
🔸 Тюменская область — 53
🔸 Пермский край — 51
🔸 Ивановская область — 48
🔸 Республика Бурятия — 48
🔸 Приморский край — 47
🔸 Астраханская область — 45
🔸 Оренбургская область — 45
🔸 Республика Ингушетия — 44
🔸 Калининградская область — 41
🔸 Тверская область — 39
🔸 Забайкальский край — 38
🔸 Республика Марий Эл — 37
🔸 Республика Мордовия — 36
🔸 Республика Коми — 35
🔸 Вологодская область — 34
🔸 Республика Калмыкия — 34
🔸 Орловская область — 32
🔸 Архангельская область — 30
🔸 Республика Адыгея — 30
🔸 Республика Хакасия — 23
🔸 Амурская область — 23
🔸 Новгородская область — 22
🔸 Томская область — 21
🔸 Чеченская Республика — 20
🔸 Псковская область — 19
🔸 Курганская область — 19
🔸 Камчатский край — 18
🔸 Республика Крым — 15
🔸 Удмуртская Республика — 14
🔸 Костромская область — 13
🔸 Кемеровская область — 12
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 11
🔸 Республика Карелия — 8
🔸 Республика Алтай — 4
🔸 Сахалинская область — 4
🔸 Магаданская область — 3
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Еврейская АО — 1
🔸 Севастополь — 1