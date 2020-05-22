Союз журналистов назвал сумму требований «Роснефти» к РБК неадекватной

Союз журналистов России считает сумму иска «Роснефти» к изданию РБК в 43 млрд рублей «как минимум неадекватной по отношению к СМИ, обороты которого несопоставимы с оборотами нефтяных компаний». Союз также рассматривает данный случай «как потенциально опасный прецедент, который может поставить под угрозу права СМИ на свободу слова и свободу распространения информации».

СЖР призывает коллег и компетентные органы досконально разобраться в данном деле. А также напоминает о праве на свободу слова и свободу распространения информации.

«Роснефть» пытается взыскать через суд с РБК рекордную для медиарынка сумму в 43 млрд руб. Именно столько, по мнению нефтяной компании, составили ее убытки от статьи про бывшие венесуэльские активы «Роснефти» и ранее принадлежавший ей ЧОП из Рязани.