Григорий Мельконьянц: ЦИК «расчехлил» деньги для общероссийского голосования на тайном заседании

Процитирую закон о поправке к Конституциии:

«ЦИК РФ обеспечивает открытость и гласность при подготовке и проведении общероссийского голосования...».

Поверить в тайные заседания ЦИК, где принимаются постановления, сложно. Но, оказывается, и такое теперь возможно, к тому же с изменением повестки задним числом уже закрытого заседания. На нашей памяти такое происходит впервые.

Коротко о произошедшем и ночные оправдания ЦИК.

1. 20 мая состоялось 248-е заседание ЦИК с видеотрансляцией в интернет, на котором было рассмотрено 14 вопросов.

2. Сутки спустя, 21 мая, вечером «Голос» обратил внимание на то, что на сайте ЦИК был добавлен 15-й вопрос в повестку, хотя все видели в трансляции, что заседание закрыли после 14 вопроса.

И так вышло, что этот 15-й тайный вопрос касается принятия постановления, возобновляющего распределение денежных средств в избирательные комиссии для проведения общероссийского голосования.

3. Через несколько часов после публикации «Голоса», в одиннадцатом часу ночи, ЦИК решил хоть как-то оправдаться.

Прочитайте ответ, где пресс-служба сама признает, что все было сделано ПОСЛЕ заседания, фактически задним числом.

Лирику двух абзацев про санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость тратить средства опущу.

«В связи с этим по итогам рабочего совещания с региональными избиркомами, состоявшегося после заседания ЦИК России 20 мая 2020 года, решением членов Комиссии в повестку включен дополнительный вопрос и принято постановление, которым возобновлена возможность принятия бюджетных обязательств избирательными комиссиями в целях подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Кворум был обеспечен, решение принято официально и единогласно. Ввиду оперативного принятия решения по данному вопросу трансляция заседания не возобновлялась, при этом постановление было размещено на сайте ЦИК России незамедлительно».

P.S. ЦИК показал плохой пример регионам. Обычно на подобных тайных заседаниях УИКи устраивают манипулятивные повторные подсчеты с переписыванием протоколов.

Стало закономерностью, что все, что связано с общероссийским голосованием, делается с грубыми нарушениями и по наихудшим сценариям. Уже складывается впечатление, что общероссийское голосование проклято.

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